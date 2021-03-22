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Каріна Зуєва |

Я должна думать о себе: жена Павлика ушла в декрет и улетела отдыхать без него

Супруга и концертный директор Виктора Павлика Екатерина Репяхова ушла в декретный отпуск и улетела на отдых.

Катерина Реп'яхова

Екатерина сообщила, что оставила работу, поскольку пришло время думать о себе и о скором появлении малыша. Девушка находится на 28-й неделе беременности.

— Сейчас я учусь делегировать обязанности. Пока не поняла, насколько мне это нравится и получается. Непривычно, когда концерты и тур проходят без меня. Но я точно знаю, что сейчас в первую очередь я должна думать о себе и о сыне, — написала Екатерина.

Декрет Репяхова решила начать ярко и улетела отдыхать в Египет вместе с мамой.

Однако на своей странице в Instagram девушка уже высказалась насчет отдыха и сервиса в отеле, в котором они остановились. Она подчеркнула, что обслуживание оставляет желает лучшего, а на ее возмущения никто из персонала не реагирует.

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Стоит отметить, что не так давно Екатерина отдыхала в Египте вместе с Виктором Павликом.

Репяхова о финансовых проблемах

Еще в конце января Екатерина Репяхова жаловалась на финансовые проблемы в их семье с Виктором Павликом. Девушка призналась, что год карантина сказался на материальном положении и минимум на 150 тыс. грн они в минусе ежемесячно.

Также Репяхова заявила, что Павлик помогает своей предыдущей семье материально. Из-за чувства вины и ответственности он выплачивает бывшей жене Ларисе Созаевой кредит за квартиру.

Фото: Екатерина Репяхова

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