Известная дизайнер, архитектор, блогер и обладательница титула Миссис International-2020 Виктория Файнблат начала благотворительный фонд и проект Право на комфорт, который будет помогать детям из неполных и малообеспеченных семей, сиротам и детям с инвалидностью улучшать их жилищные условия.

Об этом дизайнер рассказала в эфире программы Жизнь известных людей.

Виктория Файнблат создала фонд и проект, чтобы помочь детям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, и улучшить не только их жилищные условия, но и предоставить им медицинскую, психологическую и юридическую помощь.

— Если я могу помочь кому-то изменить жилищные условия к лучшему, то и жизнь этого ребенка изменится. Потому что иметь желание учиться в ободранных стенах, с плохими трубами, завернутыми в одеяло и без отопления, при этом имея тяжелую жизненную историю, которая угнетает ежедневно, очень трудно, — отметила дизайнер.

Именно поэтому проект будет продолжать отбирать участников для улучшения их жилья и в дальнейшем.

В первую очередь, фонд будет оказывать помощь детям, которые остались без родителей, находящимся под опекой пожилых родственников, детям с инвалидностью, проживающим в ужасных условиях.

Для участия необходимо заполнить заявку на сайте фонда Право на комфорт. Для участия в качестве мецената или волонтера также необходимо обратиться в фонд.

Показ проекта стартует в апреле на платформе YouTube.

Настя Каменских выставила свою одежду на аукцион

В середине февраля украинская певица Настя Каменских запустила аукцион своих вещей. По словам исполнительницы, она собрала милые ее сердцу одежду, обувь и аксессуары, в которых проживала важные моменты жизни.

Полученные средства артистка пообещала перевести на помощь онкобольным детям. Известно, что за неделю Каменских удалось собрать более 68 тыс. грн.

Фото: Виктория Файнблат