Канадский актер Киану Ривз сыграет главную роль и спродюсирует боевик и аниме-сериал для Netflix по мотивам своей серии комиксов Brzrkr, рассказывающем о бессмертном воине по имени Берсерк.

Комиксы о Берсерке описывают жестокую эпическую сагу о 80-тысячелетних битвах бессмертного воина на протяжении веков. Берсерк — полусмертный и полубог, вынужденный прибегать к насилию из-за наложенного проклятия. Он начинает работать на американское правительство, взамен герой хочет узнать правду о своем происхождении и о том, как он может погибнуть.

Предварительно будет 12 серий, идею экранизации своих комиксов Киану Ривз разрабатывал на протяжении нескольких лет. Первой выйдет экранизация боевиков, за ней последует аниме-сериал, расширяющий вселенную Берсерка. Киану Ривз сыграет главную роль в боевике, а также озвучит своего персонажа в аниме-сериале.

Продюсерами экранизаций станут Росс Ричи и Стивен Кристи. Адам Йоэлин из американского издателя комиксов Boom! Studios станет исполнительным продюсером. Издатель также заключил с Netflix контракт на право показа этих экранизаций.

Серия комиксов о Берсексе ранее принесла огромный успех для Boom! Studios. Первый выпуск комикса тиражом более 615 тыс. копий молниеносно раскупили, что сделало его самым продаваемым дебютом почти за 30 лет.

Самые ожидаемые фильмы 2021 года

Из-за пандемии коронавируса большинство кинолент, которые должны были выйти в 2020 году, перенесли на 2021 год. По этой причине 2021 год обещает порадовать яркими экранизациями и хорошим кино.

Среди самых ожидаемых фильмов 2021 года — Матрица 4 от режиссера Ланы Вачовски, главную роль в котором сыграет Киану Ривз. Также Дюна от режиссера Дэнни Вильнева и последнее появление Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда.