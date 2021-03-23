Популярный певец Макс Барских показал, как начинается его утро и опубликовал откровенное фото, на котором продемонстрировал свое спортивное тело.

На своей странице в Instagram Макс Барских рассказал, что его утро начинается с зарядки.

На видео певец показал, как он отжимается и стоит в планке. Во время этого на нем были надеты одни трусы.

Также певец отметил, что у него прекрасное настроение, несмотря на пасмурную погоду.

— Радость, — лаконично подписал Барских свой снимок.

На черно-белом фото артист продемонстрировал свой пресс и подтянутое тело.

Макс Барских представил новый клип

Российская певица Zivert и украинских певец Макс Барских презентовали новый клип на песню Bestseller. Видео посвящено проблеме социальных тенденций. По словам артиста, люди отдают много своего времени социальным сетям.

Видеоролик Барских и Zivert — Bestseller собрал уже более 6,8 млн просмотров.

Фото: Макс Барских