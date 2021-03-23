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Валентина Чорна |

Музыкальную премию YUNA 2021 перенесли из-за Covid-19

Десятую юбилейную церемонию награждения YUNA 2021 перенесли на 20 апреля 2021 года.

YUNA 2021

В Киеве с 20 марта по 9 апреля ввели жесткие карантинные ограничения, в рамках которых запрещено проводить массовые культурные мероприятия. Поэтому организаторам премии пришлось изменить дату проведения с 31 марта на 20 апреля.

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Хедлайнерами шоу-программы станут топовые украинские артисты — The HARDKISS, MONATIK, ТНМК, Артем Пивоваров, Alina Pash и БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Других участников церемонии организаторы объявят позже.

Главным ведущим премии станет шоумен Владимир Остапчук, а во второй части вечера его соведущей будет Маша Виноградова.

Зрители также смогут посмотреть грандиозное шоу и первыми узнать имена победителей юбилейной YUNA. Это стало возможным благодаря официальному транслятору YUNA 2021 — главному музыкальному каналу страны М1.

20 апреля в эфире канала будут проходить прямые включения с красной дорожки, а уже в 20.00 начнется прямая трансляция премии.

Премия YUNA 2021 — список номинантов

Организаторы музыкальной премии YUNA 2021 обнародовали список номинантов. В номинации попали работы, которые вышли с 1 ноября 2019 по 31 октября 2020 года.

Полный список номинантов премии YUNA 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: пресС-служба премии YUNA

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