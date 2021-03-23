Российская певица Юлианна Караулова беременна первенцем. Радостной новостью артистка решила поделиться в своем новом клипе на песню Так сильно.

На своей странице в Instagram 32-летняя Юлианна Караулова опубликовала фото с животиком.

— Мы очень счастливы и я рада, что вы теперь тоже вместе с нами. Клип на песню Так сильно — долгожданная и волнительная работа по понятным причинам, — сказала Караулова.

Видеоролик снят в спокойных тонах. Артистка поет о тактильной и сильной любви к мужчине.

Отец ребенка — саунд-продюсер Андрей Черный. В 2016 году мужчина сделал предложение руки и сердца певице, однако официально они еще не оформили свои отношения.

Альбина Джанабаева беременна

Недавно, 15 марта, стало известно, что экс-участница группы ВИА Гра и жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева беременна третьим ребенком. Пара уже воспитывает двух сыновей — Луку и Константина.

Певица поделилась радостной новостью в своем микроблоге. Предположительно, артистка находится минимум на пятом месяце беременности.

Фото: Юлианна Караулова