Украинская актриса Ксения Мишина заболела коронавирусом.

В сториз на своей странице в Instagram Ксения Мишина обнародовала видео, на котором призналась, что заболела коронавирусом и не чувствует вкусов. Звезда сообщила, что будет отдыхать и заниматься лечением.

— Друзья, какая вкусная редиска! Если бы я не видела, что это редиска, то я бы даже не поняла, потому что у меня коронавирус, — призналась Мишина.

Ксения вместе со своим избранником Александром Эллертом и сыном Платоном две недели будет находиться на самоизоляции.

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Мишина отметила, что чувствует себя хорошо. Актриса не расстроилась из-за болезни, поскольку у нее появилась возможность отдохнуть.

Ксения Мишина о насилии в отношениях

Главная героиня романтического реалити-шоу Холостячка Ксения Мишина рассказала о абъюзивных отношениях и пути к самореализации.

В сториз на своей странице в Instagram звезда записала видео, в котором рассказала о трудном периоде своей жизни. Она поделилась, что встречалась с парнем, который был настоящим диктатором.

Мишина отметила, что ее жизнь начала меняться в тот момент, когда она осознала, что такие отношения — это ненормально.

Фото: Ксения Мишина