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Каріна Зуєва |

Подарок на 30 лет: Настя Ивлеева снялась обнаженной для Playboy

Российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева снялась обнаженной для обложки мужского журнала Playboy.

Настя Івлєєва

По словам Насти Ивлеевой, она решила порадовать себя и сделать подарок на 30-летие в виде обложки в мужском глянце Playboy. Звезде исполнилась круглая дата 8 марта. Ведущая подчеркнула, что именно сейчас она уверена в себе и своих силах.

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На фотографии видеоблогер предстала полностью обнаженной, едва прикрыв грудь рукой.

— На свои чудесные 30 лет я сделала себе подарок. Встречайте, обложка Playboy. Я выбрала для этого самое лучшее время, ведь уверена в себе как никогда.

Я и моя команда проделали всю работу сами. Начиная от продюсирования каждой мелочи, заканчивая фотографом и дизайном. Поэтому смело считаем, что это лучшая и самая дорогая обложка за историю русского Playboy, — написала Ивлеева на своей странице в Instagram.

Также звезда заинтриговала своих подписчиков и отметила, что внутри журнала фотографии еще лучше.

Ивлеева показала архивные снимки

В январе Настя Ивлеева поделилась архивными снимками. В своем микроблоге девушка опубликовала фотографии девятилетней давности.

Также звезда рассказала, как она переехала из Санкт-Петербурга в столицу России, где ее первой работой был хостес.

Фото: Настя Ивлеева

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