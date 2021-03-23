Российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева снялась обнаженной для обложки мужского журнала Playboy.
По словам Насти Ивлеевой, она решила порадовать себя и сделать подарок на 30-летие в виде обложки в мужском глянце Playboy. Звезде исполнилась круглая дата 8 марта. Ведущая подчеркнула, что именно сейчас она уверена в себе и своих силах.
На фотографии видеоблогер предстала полностью обнаженной, едва прикрыв грудь рукой.
— На свои чудесные 30 лет я сделала себе подарок. Встречайте, обложка Playboy. Я выбрала для этого самое лучшее время, ведь уверена в себе как никогда.
Я и моя команда проделали всю работу сами. Начиная от продюсирования каждой мелочи, заканчивая фотографом и дизайном. Поэтому смело считаем, что это лучшая и самая дорогая обложка за историю русского Playboy, — написала Ивлеева на своей странице в Instagram.
Также звезда заинтриговала своих подписчиков и отметила, что внутри журнала фотографии еще лучше.
Ивлеева показала архивные снимки
В январе Настя Ивлеева поделилась архивными снимками. В своем микроблоге девушка опубликовала фотографии девятилетней давности.
Также звезда рассказала, как она переехала из Санкт-Петербурга в столицу России, где ее первой работой был хостес.
Фото: Настя Ивлеева