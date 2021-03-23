Принц Гарри устроился на работу в Кремниевую долину

Принц Гарри впервые в жизни устроился на официальную работу. Он стал главным исполнительным директором в калифорнийской компании BetterUp, которая занимается коучингом, консультированием и наставничеством.

Однако внук Елизаветы II не будет выполнять офисную работу. Его освободили от управления персоналом и составления финансовых отчетов.

Вместо этого он будет участвовать во всех совещаниях и выступать на специальных мероприятиях компании в Сан-Франциско. Также принц Гарри будет разрабатывать стратегии продуктов, заниматься благотворительностью и проводить лекции о психическом здоровье.

Компания BetterUp была основана как стартап в 2013 году в Кремниевой долине (штат Калифорния).

По словам принца Гарри, он использует приложение BetterUp с января и начал переговоры с компанией еще в 2020 году. О его назначении планируют объявить 24 марта.

— Я хочу помочь влиять на жизнь людей. Проактивный коучинг предоставляет бесконечные возможности для личностного развития, повышения осведомленности и всестороннего улучшения жизни, — заявил он.

Пока неизвестно какую зарплату он будет получать на этой должности.

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В января, 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от королевских полномочий. Они перестали официально представлять британскую королевскую семью и получать государственное финансирование.

После этого королевская пара переехала в Канаду, а затем — в США.

В прошлом году супруги подписали контракт с агентством по организации лекций и публичных выступлений, с которым в частности сотрудничают Барак и Мишель Обама. Также они заключили контракт с компанией Netflix и договорились с сервисом Spotify о выпуске своего подкаста.

Источник: The Wall Street Journal