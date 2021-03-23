Известный украинский певец Виктор Павлик признался, что когда-то настанет время, когда он будет на обеспечении у своей молодой жены.

В эфире программы Ранок з Україною 55-летний артист отметил, что за интернетом будущее, поэтому он не исключает, что спустя годы его будет содержать супруга.

26-летняя Екатерина Репяхова является концертным директором своего мужа, а также зарабатывает на рекламе в Instagram.

— Я не сомневаюсь в том, что когда-то придет время и я буду на содержании у своей жены. Надеюсь, что она меня не выгонит из дому, а будет помогать и водить за ручку через дорогу, — сказал Павлик.

Екатерина Репяхова ушла в декрет

Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова ушла в декрет и улетела отдыхать в Египет со своей мамой.

Девушка отметила, что уже пришло время подумать о себе и о скором появлении на свет их сына. Репяхова находится на 28-й неделе беременности.

Фото: Виктор Павлик