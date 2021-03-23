93-я церемония вручения премии Оскар состоится без ведущего.

Организаторы кинопремии Оскар 2021 отметили, что вместо ведущего развлекать гостей и зрителей церемонии будут звезды, которые и объявят победителей в ночь с 25 на 26 апреля.

До этого награждение трижды проходило в таком формате. В 1989 году публике вместо вступительного монолога продемонстрировали 11-минутный музыкальный киносюжет.

В 2019 году актер Кевин Харт отказался от роли ведущего из-за скандала вокруг его резких высказываний против ЛГБТ-сообщества.

Практика проведения Оскара без ведущего получила высокие рейтинги и много положительных отзывов, поэтому в 2020 году организаторы повторили этот опыт.

93-я церемония пройдет одновременно на исторической Юнион-стейшн в Лос-Анджелесе и в театре Dolby, поскольку таким образом можно обеспечить социальную дистанцию всем участникам премии.

Премия Оскар 2021 пройдет оффлайн

Церемония вручения кинопремии Оскар состоится в традиционном формате в ночь с 25 на 26 апреля.

Организаторы церемонии награждения отметили, что онлайн-формат для проведения мероприятия не предусмотрен. Они уверены в том, что смогут обеспечить безопасность всех присутствующих на премии. Также на мероприятии будет действовать система, которая позволит получать своевременные результаты ПЦР-тестов на Covid-19.

Источник: Deadline