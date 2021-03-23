93-я церемония вручения премии Оскар состоится без ведущего.
Организаторы кинопремии Оскар 2021 отметили, что вместо ведущего развлекать гостей и зрителей церемонии будут звезды, которые и объявят победителей в ночь с 25 на 26 апреля.
До этого награждение трижды проходило в таком формате. В 1989 году публике вместо вступительного монолога продемонстрировали 11-минутный музыкальный киносюжет.
В 2019 году актер Кевин Харт отказался от роли ведущего из-за скандала вокруг его резких высказываний против ЛГБТ-сообщества.
Практика проведения Оскара без ведущего получила высокие рейтинги и много положительных отзывов, поэтому в 2020 году организаторы повторили этот опыт.
93-я церемония пройдет одновременно на исторической Юнион-стейшн в Лос-Анджелесе и в театре Dolby, поскольку таким образом можно обеспечить социальную дистанцию всем участникам премии.
Премия Оскар 2021 пройдет оффлайн
Церемония вручения кинопремии Оскар состоится в традиционном формате в ночь с 25 на 26 апреля.
Организаторы церемонии награждения отметили, что онлайн-формат для проведения мероприятия не предусмотрен. Они уверены в том, что смогут обеспечить безопасность всех присутствующих на премии. Также на мероприятии будет действовать система, которая позволит получать своевременные результаты ПЦР-тестов на Covid-19.
Источник: Deadline