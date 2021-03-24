Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндолл в третий раз стала мамой.

39-летняя Зара Тиндолл родила мальчика в воскресенье, 21 марта. Радостную новость сообщил муж Зары, экс-игрок в регби Майк Тиндолл, в своем подкасте The Good, The Bad & The Rugby.

— Воскресенье стало намного лучше, потому что в моем доме появился маленький мальчик! — сказал Майк.

По словам Майка, Зара родила дома в ванной, поскольку они не успели доехать до больницы.

— К счастью, акушерка, которая собиралась встретить нас в больнице, находилась недалеко, поэтому она подъехала. А когда мы уже приняли все необходимые меры, за ней приехала еще одна акушерка! — поделился мужчина.

Мальчика назвали Лукас Филипп и он стал десятым правнуком королевы Великобритании Елизаветы II.

Второе имя малышу дали в честь дедушки Зары принца Филиппа.

Crazy 6 nations weekend but the tournament lives for another week. It was also followed by a super Sunday! #goodtimeshttps://t.co/HYuu65RXM1https://t.co/9k0stAM7DF pic.twitter.com/3onbzFbJqn — mike tindall (@miketindall13) March 24, 2021

Что известно о Заре Тиндолл

Зара Тиндолл — единственная дочь принцессы Анны и ее первого мужа Марка Филлипса.

Зара перенесла два выкидыша в 2014 и 2016 годах и стала первой королевской особой, которая открыто рассказала о своем трагическом опыте. Майк Тиндолл и Зара поженились 30 июля 2011. У пары уже есть две дочери — шестилетняя Мия Грейс и двухлетняя Лена Элизабет.

Меган Маркл беременна

Королевскую семью вскоре ждет еще одно пополнение. Герцогиня Сассекская Меган Маркл беременна вторым ребенком. Она забеременела осенью, а роды состоятся в конце весны 2021 года.

Меган Маркл и Гарри очень счастливы, ведь их первенец Арчи станет старшим братом.

Фото: Getty images

Источник: Daily Mail