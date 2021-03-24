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Каріна Зуєва |

Круто, весело, аншлаг: Леся Никитюк оторвалась на концерте Монатика в Египте

Украинская телеведущая Леся Никитюк улетела на период локдауна в Египет, где посетила концерт Дмитрия Монатика.

Леся Нікітюк

Ведущая не могла пропустить такое событие и отправилась на выступления исполнителя со своими друзьями.

Леся танцевала в первых рядах и отметила, что еще никогда в жизни не получала такого удовольствия.

— Концерт Монатика закончился для всех, но не для нас. Мы продолжали до трех часов ночи, — рассказала Никитюк утром, собираясь на съемку.

Полякова с дочерью отправилась на отдых

Украинская певица Оля Полякова улетела отдыхать в теплые края, однако, куда именно, звезда не сообщила.

Исполнительница опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором она и ее 16-летняя дочь Маша позируют в купальниках.

Фото: Леся Никитюк 

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