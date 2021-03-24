PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Лучший друг — эластичный бинт: MARUV рассказала о проблемах со здоровьем

Эпатажная певица MARUV рассказала о том, что страдает от болей в коленях.

MARUV

На своей странице в Instagram артистка поделилась видео, на котором показала туго перемотанное эластичным бинтом колено.

Активные и зажигательные танцы исполнительницы дают о себе знать и несут неприятные последствия.

— Наконец-то настал тот час, когда мой лучший друг — эластичный бинт. Ребят, для тех, у кого болят колени, — классное и недорогое средство. Но только на начальных стадиях, — сказала MARUV.

Певица подчеркнула, что при более серьезных проблемах это средство не поможет. Любые медикаменты могут использоваться только после консультаций с врачом.

MARUV презентовала новый клип

Новый трек MARUV — это ремейк песни Сrush американской певицы Дженнифер Пейдж.

Видеоролик на этот трек артистка сняла в привычном для себя стиле. Исполнительница предстала в красном полупрозрачном костюме с латексными вставками.

Все действия в новом клипе MARUV — Сrush происходят в сопровождении хореографической постановки балета.

Фото: MARUV

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка