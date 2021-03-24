Эпатажная певица MARUV рассказала о том, что страдает от болей в коленях.

На своей странице в Instagram артистка поделилась видео, на котором показала туго перемотанное эластичным бинтом колено.

Активные и зажигательные танцы исполнительницы дают о себе знать и несут неприятные последствия.

— Наконец-то настал тот час, когда мой лучший друг — эластичный бинт. Ребят, для тех, у кого болят колени, — классное и недорогое средство. Но только на начальных стадиях, — сказала MARUV.

Певица подчеркнула, что при более серьезных проблемах это средство не поможет. Любые медикаменты могут использоваться только после консультаций с врачом.

MARUV презентовала новый клип

Новый трек MARUV — это ремейк песни Сrush американской певицы Дженнифер Пейдж.

Видеоролик на этот трек артистка сняла в привычном для себя стиле. Исполнительница предстала в красном полупрозрачном костюме с латексными вставками.

Все действия в новом клипе MARUV — Сrush происходят в сопровождении хореографической постановки балета.

Фото: MARUV