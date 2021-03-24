Новый выпуск мужского журнала Playboy Russia с телеведущей и инстаблогером Анастасией Ивлеевой заподозрили в плагиате украинский обложки.

Автор декабрьского выпуска украинской версии журнала Playboy Даниэла Рубинштейн заметила сходство двух обложек и отметила, что, вероятно, команда из России вдохновилась ее работой.

— Декабрьский номер Playboy был первой диджитал 3D обложкой за 68 лет существования журнала. В российском Playboy использовались те же графические элементы, что и в декабрьском номере.

Более того, использовалась та же одежда украинского бренда. Лично мне и нашей команде очень приятно, что вас вдохновила наша работа! — написала Даниэла.