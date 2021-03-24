Новый выпуск мужского журнала Playboy Russia с телеведущей и инстаблогером Анастасией Ивлеевой заподозрили в плагиате украинский обложки.
Автор декабрьского выпуска украинской версии журнала Playboy Даниэла Рубинштейн заметила сходство двух обложек и отметила, что, вероятно, команда из России вдохновилась ее работой.
— Декабрьский номер Playboy был первой диджитал 3D обложкой за 68 лет существования журнала. В российском Playboy использовались те же графические элементы, что и в декабрьском номере.
Более того, использовалась та же одежда украинского бренда. Лично мне и нашей команде очень приятно, что вас вдохновила наша работа! — написала Даниэла.
Продюсер российской версии журнала Олег Селистра достаточно резко ответил, что раньше не видел украинскую обложку.
Также он отметил, что журнал Playboy создает обложки в стиле Cyberpunk с 2010 года.
— Никто ваш проект в глаза не видел из нашей команды. Хотите — ведите открытый спор с журналом Playboy. Приводить вам миллион примеров на тему плагиата, в том числе и вашей работы — считаю необоснованной тратой времени и глупостью, — ответил Олег.
Настя Ивлеева на обложке Playboy
Российская телеведущая и инстаблогер Настя Ивлеева снялась обнаженной для обложки мужского журнала Playboy.
Таким образом звезда решила сделать себе подарок на 30-летие. По мнению Ивлеевой, это лучшая и самая дорогая обложка в истории российского Playboy.