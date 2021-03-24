PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Скандал из-за обложки с Ивлеевой: российский Playboy заподозрили в плагиате

Новый выпуск мужского журнала Playboy Russia с телеведущей и инстаблогером Анастасией Ивлеевой заподозрили в плагиате украинский обложки.

Скандал из-за обложки с Ивлеевой: российский Playboy заподозрили в плагиате

Автор декабрьского выпуска украинской версии журнала Playboy Даниэла Рубинштейн заметила сходство двух обложек и отметила, что, вероятно, команда из России вдохновилась ее работой.

— Декабрьский номер Playboy был первой диджитал 3D обложкой за 68 лет существования журнала. В российском Playboy использовались те же графические элементы, что и в декабрьском номере.

Более того, использовалась та же одежда украинского бренда. Лично мне и нашей команде очень приятно, что вас вдохновила наша работа! — написала Даниэла.

  • росcийский Playboy
  • украинский Playboy
  • украинский Playboy
  • росcийский Playboy
  • украинский Playboy
  • украинский Playboy
Скандал из-за обложки с Ивлеевой: российский Playboy заподозрили в плагиате / 3 фотографии

Продюсер российской версии журнала Олег Селистра достаточно резко ответил, что раньше не видел украинскую обложку.

Читайте
Талия вышла из чата: Настя Ивлеева показала архивные фотографии

Также он отметил, что журнал Playboy создает обложки в стиле Cyberpunk с 2010 года.

— Никто ваш проект в глаза не видел из нашей команды. Хотите — ведите открытый спор с журналом Playboy. Приводить вам миллион примеров на тему плагиата, в том числе и вашей работы — считаю необоснованной тратой времени и глупостью, — ответил Олег.

  • Playboy
  • Playboy
  • Playboy
  • Playboy
  • Playboy
  • Playboy
Скандал из-за обложки с Ивлеевой: российский Playboy заподозрили в плагиате / 3 фотографии

Настя Ивлеева на обложке Playboy

Российская телеведущая и инстаблогер Настя Ивлеева снялась обнаженной для обложки мужского журнала Playboy.

Таким образом звезда решила сделать себе подарок на 30-летие. По мнению Ивлеевой, это лучшая и самая дорогая обложка в истории российского Playboy.

Фото: Даниэла Рубинштейн, Анастасия Ивлеева

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка