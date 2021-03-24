Жена украинского артиста Dzidzio, певица Slavia (настоящее имя — Ярослава) призналась, что муж был против того, чтобы она строила сольную карьеру.

В одном из интервью Slavia рассказала, что Dzidzio запрещал ей общаться с журналистами, ходить на различные шоу и каким-либо образом заявлять о себе. Он хотел, чтобы его жена занималась только семейными делами.

Slavia отметила, что в 2018 году решила принять участие в вокальном шоу Х-Фактор, пока ее муж был на гастролях во Франции. Но, чтобы не злить Dzidzio, девушка сознательно “провалила” выступление на проекте.

— Меня взяли в тренировочный лагерь. Я там была три дня и думаю: “Так, Михаил возвращается завтра. И что же мне делать?”. Я выступала как-нибудь, чтобы провалить выступление. Мне главное, чтобы меня показали, а пройти дальше неважно, — рассказала Slavia.

Dzidzio объяснял жене, что ей не стоит строить сольную карьеру, поскольку ему бы хотелось, чтобы Slavia была хранительницей домашнего очага.

Жена Dzidzio снялась топлесс

Певица Slavia поделилась откровенным снимком и рассказала, что всегда начинает свое утро со стакана воды. Она советует пить теплую воду натощак за 30 минут до завтрака.

Девушка отметила, это один из секретов ее стройной фигуры и хорошего самочувствия.

Фото: Slavia