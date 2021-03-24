PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Уверенность в своем теле: рэп-исполнительница Лиззо поделилась пикантным видео

Известная американская рэп-исполнительница Лиззо поделилась откровенным видео, на котором продемонстрировала свои пышные формы.

Ліззо

Певица часто делится со своими поклонниками пикантными фото и видео. В этот раз артистка разместила ролик, на котором шлепнула себя по ягодице.

Лиззо позировала в черном топе и полупрозрачных стрингах.

— Это то, что мы называем уверенностью в своем теле. Я за принятие себя, но это слишком, — мнения поклонников рэп-исполнительницы разошлись.

Видео певицы собрало 1,5 млн просмотров менее чем за сутки.

Эшли Грэм опубликовала откровенное фото

Известная американская модель plus-size Эшли Грэм поделилась пикантным снимком. В своем микроблоге звезда опубликовала серию фото, одно из которых оказалось откровенным.

На заглавном снимке звезда позирует в черном комплекте нижнего белья, которое подчеркивает ее пышную фигуру. При этом Грэм пьет воду.

Фото: Lizzo

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка