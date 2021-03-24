Известная американская рэп-исполнительница Лиззо поделилась откровенным видео, на котором продемонстрировала свои пышные формы.

Певица часто делится со своими поклонниками пикантными фото и видео. В этот раз артистка разместила ролик, на котором шлепнула себя по ягодице.

Лиззо позировала в черном топе и полупрозрачных стрингах.

— Это то, что мы называем уверенностью в своем теле. Я за принятие себя, но это слишком, — мнения поклонников рэп-исполнительницы разошлись.

Видео певицы собрало 1,5 млн просмотров менее чем за сутки.

Эшли Грэм опубликовала откровенное фото

Известная американская модель plus-size Эшли Грэм поделилась пикантным снимком. В своем микроблоге звезда опубликовала серию фото, одно из которых оказалось откровенным.

На заглавном снимке звезда позирует в черном комплекте нижнего белья, которое подчеркивает ее пышную фигуру. При этом Грэм пьет воду.

Фото: Lizzo