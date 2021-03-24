Ани Лорак снова приехала в Украину — подробности

Популярная певица Ани Лорак, которая сейчас проживает в России, снова приехала в Украину.

На своей странице в Instagram Ани Лорак опубликовала фото, на котором позирует на фоне киевского ЦУМа.

— Цель — успеть все! Готовим для вас много нового, интересного и необычного, — написала певица.

В сториз звезда показала фото в студии одной из украинских радиостанций.

На фотографии Лорак сидит в наушниках за столом и дает интервью. А на другом фото она позирует вместе с украинским ведущим Славой Деминым.

В январе этого года Ани Лорка уже приезжала в Украину. Тогда она прогулялась по улицам Киева и поделилась соответствующими снимками с поклонниками.







Успеть все: Ани Лорак снова приехала в Украину / 2 фотографии

Ани Лорак появилась на публике с бывшим мужем

Певица Ани Лорак вместе с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу и дочерью Софией посетила вечеринку, которую организовал Филипп Киркоров.

Каролина и Мурат пришли под ручку и мило общались друг с другом. Поклонники певицы удивились, поскольку пара развелась 31 января 2019 после 13-ти лет брака.

Фото: Ані Лорак