PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

За сына: Квиткова рассекретила дорогой подарок от Добрынина

Блогер Даша Квиткова рассказала, какой подарок подготовил ей муж Никита Добрынин перед рождением первенца.

Даша Квіткова та Микита Добринін

В одном из интервью Даша призналась, что Никита очень счастлив, что скоро станет отцом. Поэтому он даже не стал ждать рождения малыша, чтобы порадовать любимую и сделать ей подарок.

Читайте
На одном не остановимся: Добрынин и Квиткова о подготовке к рождению первенца

Никита приобрел для жены автомобиль, о котором она всегда мечтала.

— Он уже сделал мне подарок, до рождения сына. Мы просто его ждем. Никита подарил мне машину. Она готовится специально на заказ, я хотела бежевый салон, подогрев руля и всевозможные такие штучки, — поделилась Даша.

Сейчас Даша находится на пятом месяце беременности. Квиткова рассказала, что они уже выбрали три имени для малыша, но окончательное решение супруги примут после рождения сына.

Квиткова рассказала о беременности

Блогер Даша Квиткова рассказала о беременности и изменениях в организме.

Даша призналась, что во время беременности у нее возникли проблемы с памятью и вниманием. Также она подчеркнула, что каждую ночь испытывает процесс роста малыша и спит, обнимая животик.

Фото: Никита Добрынин

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка