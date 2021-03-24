Блогер Даша Квиткова рассказала, какой подарок подготовил ей муж Никита Добрынин перед рождением первенца.

В одном из интервью Даша призналась, что Никита очень счастлив, что скоро станет отцом. Поэтому он даже не стал ждать рождения малыша, чтобы порадовать любимую и сделать ей подарок.

Никита приобрел для жены автомобиль, о котором она всегда мечтала.

— Он уже сделал мне подарок, до рождения сына. Мы просто его ждем. Никита подарил мне машину. Она готовится специально на заказ, я хотела бежевый салон, подогрев руля и всевозможные такие штучки, — поделилась Даша.

Сейчас Даша находится на пятом месяце беременности. Квиткова рассказала, что они уже выбрали три имени для малыша, но окончательное решение супруги примут после рождения сына.

Квиткова рассказала о беременности

Блогер Даша Квиткова рассказала о беременности и изменениях в организме.

Даша призналась, что во время беременности у нее возникли проблемы с памятью и вниманием. Также она подчеркнула, что каждую ночь испытывает процесс роста малыша и спит, обнимая животик.

Фото: Никита Добрынин