Жена украинского певца Dzidzio, исполнительница Slavia (настоящее имя Ярослава) поделилась откровенным снимком и рассказала о своем утреннем ритуале.

Певица с полотенцем на голове позировала топлес на фоне природы. Slavia рассказала, как ей удается поддерживать форму.

По словам Ярославы, она каждое утро начинает со стакана теплой воды, которую выпивает натощак за 30 минут до завтрака.

Исполнительница подчеркнула, что вода должна быть не холодной, поскольку организм тратит много энергии, чтобы ее согреть.

— Я почувствовала на себе и поняла, что вода — наше все, после переезда в Киев, когда организм дал сбой. Я возила воду из-под Львова, к которой привыкла, но все реже бывала дома. Перепробовала много магазинной, набирала в различных источниках, замораживала и размораживала, прежде чем найти ту, которая мне подходит, — поделилась Slavia.

Певица подчеркнула, что она не из тех, кто пьет по 1,5-2 л воды.

— Пью столько, сколько хочется. Утром воду заряжаю: молюсь над ней, благодарю и прошу, чтобы она наделила меня молодостью, красотой, энергией и любовью, — сказала исполнительница.

Это самый откровенный снимок в Instagram жены Dzidzio.

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Фото: Slavia