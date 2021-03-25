Король эпатажа, мастер перевоплощений и неутомимый покоритель женских сердец Михаил Поплавский презентовал новый клип Забава.

На этот раз он появился в образе романтического путешественника-астронавта, который отправляется в космос на поиски любимой.

Премьерный показ состоялся в Киевском университете культуры с участием украинских селебритис, звездных выпускников, популярных блогеров, друзей и коллег.

Музыку к песне написал Виталий Волкомор, автором слов является Николай Бровченко.

— Это такая легкая, спокойная сексуально-эротическая серия — Михаил Поплавский и девушки. А чего хочет женщина, того хочет Бог. А женщины хотят — забаву, — сказал Михаил Поплавский.

Съемки клипа проходили с использованием современных мировых технологий: 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine, tracking systems и т.д.

По оригинальному сюжету главный герой, то бишь Михаил Поплавский, кружит в космическом пространстве, но неожиданно оказывается в подводном царстве среди морских нимф и волшебной Русалочки-царевны.

Его невероятно впечатляет ее необычная красота, и, исполненный страсти и вдохновения, он выражает свои чувства.

Моє серце — човен, а кохання — море.

Берегів немає, як роса прозоре.

А на денці серця, як на небі тиша.

Там живе русалка, моя наймиліша!

Настоящая сила любви помогает главной героине (ее роль воплотила Мария Коптева) осуществить заветную мечту — станцевать. Она из Русалочки превращается в хрупкую девушку, которая исполняет вместе с нимфами романтический танец

Креативная команда постановщиков устроила невероятное зрелище, его создателями стали: режиссер клипа — Дмитрий Гук, оператор-постановщик Алексей Степанов, хореограф-постановщик Ростислав Савченко.

Феерические 3D-декорации подводного мира были разработаны в лилово-розовой гамме, белых и серебристых оттенках с перламутром — рельефный трон в форме раковины, на котором грациозно расположились герои, громоздкие камни, жемчужины и кораллы добавляли загадочной атмосферы.

Режиссеру Дмитрию Гуку удалось совместить несовместимое.

— В клипе Забава мы решили погрузить космического астронавта в морскую пучину, где он встречается с Русалочкой. Такой контраст в раскрытии образов был нужен, чтобы все поняли, что найти единственную, неповторимую любовь бывает иногда очень сложно, — рассказал Дмитрий.

Михаил Поплавский подчеркнул, что клип Забава — номер 1 в Украине для мужской аудитории, но женщинам тоже должен очень понравиться.

— Любовь к женщине делает мужчин сильными, вдохновляет на героические и часто непредсказуемые поступки. Например, как меня, — отправиться в межгалактическое путешествие, а затем погрузиться в морские глубины. Но искреннее и взаимное чувство того стоит. Любите и будьте любимы! — пожелал всем Михаил Поплавский и добавил: Держимся на волне любви!

Народный артист Украины Павел Зибров, посетивший премьеру Забавы, поделился эмоциями:

— Клип — просто бомба! Завораживает все: волшебные образы, девушки и искусная работа стилистов. И хочу отметить, что в клипе Забава очень круто отсняты крупные планы. Это современно, классно и драйвово. Шоу-бизнесу есть чему поучиться. За этим наше будущее, — прокоментировал Зибров.

Кирилл Кудрявцев — продюсер сообщества ТикТокеров был в восторге от увиденного.

— Мы приходим на каждую презентацию ваших клипов. С каждым разом вы удивляете все больше. Это очень современный и новый формат. Все трендовые платформы сейчас транслируют ваши клипы, это успех. Вы покоряете весь украинский шоу-бизнес. А мы с нетерпением ждем следующих ваших клипов, — сказал Кудрявцев.

Сейчас идет подготовка к съемочному процессу еще четырех клипов, которые завершат серию золотой десятки видеоработ на хиты Михаила Поплавского.