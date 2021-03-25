Украинский певец Дэвид Аксельрод потерял волосы из-за Covid-19.

Дэвид Аксельрод переболел коронавирусной инфекцией в январе 2021 года, однако ее последствия он чувствует до сих пор.

На своей странице в Instagram исполнитель обнародовал фото, на котором позирует с короткой прической. Хотя ранее у Аксельрода были длинные и роскошные волосы.

Дэвид отметил, что потеря волос — это один из побочных эффектов болезни. Поклонники певца написали, что с такой прической он выглядит очень стильно.

— Волосы положено на алтарь борьбы с Covid-19. Это один из побочных эффектов этой болезни. Как гласит народная мудрость: Волосы не зубы — отрастут. А если не отрастут, то ходить как Трамп или Лукашенко не буду. Лучше уж как Стэйтем или “крепкий орешек” Брюс, — написал Аксельрод.

Жена Дэвида, Елена Мозговая призналась, что во время болезни ее мужу было очень плохо. Он даже присылал ей видео из больницы, в котором прощался с женой и просил поцеловать их дочь Соломию.

Алисса Милано потеряла волосы из-за Covid-19

Дэвид Аскельрод — не первый, кто пострадал от потери волос после коронавирусной инфекции. Ранее голливудская актриса Алисса Милано показала, как теряет пряди волос после того, как переболела Covid-19.

Она призвала всех серьезнее относиться к пандемии и носить маски, поскольку коронавирус может очень негативно повлиять на состояние здоровья человека. Ученые предупреждали, что потеря волос может быть одним из последствий Covid-19.

Фото: Дэвид Аксельрод