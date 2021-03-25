Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona заболела коронавирусом.

Alyona Alyona отметила, что чувствует себя хорошо, а болезнь протекает почти бессимптомно.

О Covid-19 звезда узнала случайно, поскольку была уверена, что это обычная простуда. Только ради собственного любопытства она сдала ПЦР-тест, который показал положительный результат.

— У меня часто гайморит, у меня хроническое течение болезни обычно. Просто был постоянно набухший нос и сопли. Думаю, пойду проверюсь. На седьмой день оказалось, что это коронавирус — рассказала звезда.

Alyona Alyona отметила, что вкус и обоняние у нее исчезали лишь на пять дней, а в целом течение болезни началось на десятый день.

Сейчас артистка находится дома и не теряет оптимизма. На самоизоляции Alyona Alyona работает над презентацией нового альбома Галас, релиз которого состоится 8 апреля.

Alyona Alyona поделилась откровенными фото

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась откровенными фото в белье.

На фотографиях звезда позирует в черном нижнем комплекте с кружевными вставками. Рэп-исполнительница призывает всех женщин принимать свое тело и любить себя такими, какие они есть.

Фото: Аlyona Аlyona