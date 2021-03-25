Американская актриса и певица Эшли Тисдейл впервые стала мамой.

У 35-летней Эшли Тисдейл и ее мужа Кристофера Френча 23 марта родилась дочь. Счастливые родители признались, что девочку назвали Джупитер Айрис.

На своей странице в Instagram звезда обнародовала нежное фото, на котором показала крохотную ручку младенца. С радостной новостью актрису поздравили сотни поклонников.

Эшли Тисдейл и Кристофер Френч поженились в 2014 году. В сентябре 2020 года звезда сообщила о том, что скоро станет мамой.

В течение беременности Эшли часто публиковала милые фото с округлым животом. Младенец стал первенцем для обоих родителей.

Зара Тиндолл родила третьего ребенка

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндолл стала мамой в третий раз.

Зара родила младенца 21 марта дома в ванной, поскольку не успела доехать до больницы. Мальчика родители назвали Лукас Филипп, и он стал десятым правнуком королевы Великобритании Елизаветы II.

Фото: Ешли Тисдейл