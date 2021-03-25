В Харькове отменили концерт украинской рок-группы Жадан и Собаки из-за нарушения карантинных требований.

Выступление группы было запланировано на 24 марта в местном арт-клубе Корова.

Как сообщил отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, местные правоохранители обратились к владельцу заведения перед началом концерта.

Полицейские напомнили ему о возможных последствиях несоблюдения карантинных норм. Поскольку Харьков находится в оранжевой зоне, то проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м. площади или наполненностью более 50 мест в каждом отдельном зале запрещено.

Правоохранители обошлись профилактической беседой, мер в отношении публики, которая пришла на концерт, они не предпринимали.

Сергей Жадан принес извинения и сообщил о том, что концерт обязательно состоится.

— Мы прекрасно понимаем все обстоятельства, однако проведение культурных мероприятий в Харькове сейчас официально не запрещено — кто не верит, посмотрите официальную информацию, проведение возможно, но с соблюдением карантинных требований. Поэтому особенно обидно, что нам не дали делать нашу работу, — сказал Жадан.

Также он подчеркнул, что правоохранительные органы могли бы заранее предупредить о том, что они не дадут провести выступление.

— Мы бы успели сообщить зрителям и они бы не рвались со всего города, рискуя собственным здоровьем в общественном транспорте. Зато вы пришли непосредственно на концерт и ждали час, когда он начнется. Элементарно для того, чтобы оштрафовать заведение. Фактически держа в заложниках несколько сотен человек, которые ждали в зале начало мероприятия, — написал Сергей.

Океан Эльзы переносит тур

Группа Океан Эльзы перенесла тур Оранжерея в связи с обострением ситуации с коронавирусом в Украине. Все запланированные мартовские концерты перенесены на конец мая-июнь.

Тур начнется во Львове — 29 марта. Все приобретенные билеты остаются действительными.

Фото: Сергей Жадан