В Харькове отменили концерт украинской рок-группы Жадан и Собаки из-за нарушения карантинных требований.
Выступление группы было запланировано на 24 марта в местном арт-клубе Корова.
Как сообщил отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, местные правоохранители обратились к владельцу заведения перед началом концерта.
Полицейские напомнили ему о возможных последствиях несоблюдения карантинных норм. Поскольку Харьков находится в оранжевой зоне, то проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м. площади или наполненностью более 50 мест в каждом отдельном зале запрещено.
Правоохранители обошлись профилактической беседой, мер в отношении публики, которая пришла на концерт, они не предпринимали.
Сергей Жадан принес извинения и сообщил о том, что концерт обязательно состоится.
— Мы прекрасно понимаем все обстоятельства, однако проведение культурных мероприятий в Харькове сейчас официально не запрещено — кто не верит, посмотрите официальную информацию, проведение возможно, но с соблюдением карантинных требований. Поэтому особенно обидно, что нам не дали делать нашу работу, — сказал Жадан.
Также он подчеркнул, что правоохранительные органы могли бы заранее предупредить о том, что они не дадут провести выступление.
— Мы бы успели сообщить зрителям и они бы не рвались со всего города, рискуя собственным здоровьем в общественном транспорте. Зато вы пришли непосредственно на концерт и ждали час, когда он начнется. Элементарно для того, чтобы оштрафовать заведение. Фактически держа в заложниках несколько сотен человек, которые ждали в зале начало мероприятия, — написал Сергей.
Океан Эльзы переносит тур
Группа Океан Эльзы перенесла тур Оранжерея в связи с обострением ситуации с коронавирусом в Украине. Все запланированные мартовские концерты перенесены на конец мая-июнь.
Тур начнется во Львове — 29 марта. Все приобретенные билеты остаются действительными.
Фото: Сергей Жадан