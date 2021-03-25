Украинский блогер-миллионник София Стужук увеличила грудь. Хотя ранее говорила, что за естественную красоту.

Не так давно София Стужук улетела в Стамбул, где ей сделали операцию. Девушка поделилась серией фотографий, на которых продемонстрировала свою новую грудь.

— Да, вы не ошиблись. Годы принятия и убеждения себя в том, что природное — красиво, — написала София.

Блогер призналась, что ее смущал внешний вид груди. Она сказала, что постоянно искала подходящее нижнее белье, чтобы все смотрелось эстетически.

Насчет операции Стужук думала месяц, а также подготавливала себя морально.

— Два часа перелета, 4,5 часа операции, и уже третий день мучений. Впереди еще минимум месяц реабилитации. Надеюсь, что ради будущего наслаждения и комфорта. Да, поменяла мнение. И теперь не нужно убеждать себя и других, что и так красиво, — призналась София.

Подписчики блогера разделились на два лагеря, кто-то считает, что она все сделала правильно, а кто-то удивляется, как быстро человек меняет свое мнение.

— Ну и где же здесь принятие себя? Вы же писали, что никогда не ляжете под нож ради эстетики, — пишут под публикацией Софии.









Вот и все принятие себя: блогер София Стужук увеличила грудь / 3 фотографии

София Стужук о смерти мужа

Дмитрий Стужук умер 16 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусом. Спустя пять месяцев, София Стужук рассказала о смерти мужа и его проблемах со здоровьем.

Девушка призналась, что после случившегося она поняла, здоровье — самое главное в жизни. Несмотря на то, что в начале 2020 года пара рассталась, им удавалось сохранять дружеские отношения ради троих детей.

Фото: София Стужук