Американская модель Эмили Ратаковски, которая недавно стала мамой, обнародовала откровенное фото с первенцем.

На своей странице в Instagram Эмили Ратаковски показала, как кормит сына грудью. Она поделилась фотографией, на которой сидит в солнечной комнате и держит младенца на руках.

Придерживая головку рукой, Ратаковски кормит Сильвестра грудью. Лицо ребенка модель скрыла.

— Красивый мальчик, — трогательно написала звезда.

Поклонникам Ратаковски очень понравилась откровенная и одновременно нежная фотография звезды. Меньше чем за сутки публикация собрала почти 2 млн лайков.

Эмили Ратаковски родила первенца

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски родила первенца 8 марта.

В Instagram она поделилась фото, на котором держит новорожденного младенца на руках и кормит его грудью. Модель рассказала, что сына назвала Сильвестр Аполло.

Эмили Ратаковски замужем за продюсером и актером Себастьяном Бира-Макклардом. Пара поженилась в 2018 году. Они организовали тайную церемонию, куда пригласили только самых близких друзей.

Фото: Эмили Ратаковски