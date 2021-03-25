Известная супермодель Ирина Шейк показала архивный снимок, на котором она запечатлена в юности.

Фотография звезды сделана в 2006 году, когда Ирине было 20 лет.

Модель позирует в телесном комплекте нижнего белья, а ее волосы собраны в небрежный низкий хвост.

Подписчики Шейк отметили, что с каждым годом она становится все лучше.

— Еще не знала о том, какая жизнь впереди. Королева в любом возрасте, — пишут поклонники супермодели.

Пост звезды собрал более 450 тыс. лайков и 2,5 тыс. комментариев.

Дженнифер Лопес опубликовала фото в постели

Даже после развода Ирина Шейк и Брэдли Купер поддерживают теплые отношения. Официально пара рассталась летом 2019 года, но ради 3-летней дочери Леи они остались хорошими друзьями.

Экс-супруги живут в одном городе — Нью-Йорке, и разделяют родительские обязанности поровну.

Фото: Ирина Шейк