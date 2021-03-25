Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) рассказала о том, что она помирилась со своим бывшим гражданским мужем, а физическое насилие с его стороны сформировало ее как женщину.

Tayanna призналась, что не держит зла на своего бывшего гражданского мужа Егора, отношения с которым длились на протяжении трех лет. В их паре было многое — измены, моральное и физическое насилие, но в итоге, спустя годы, они стали лучшими друзьями.

— Мы с ним помирились и общаемся. Лучшие друзья, которые желают друг другу счастья и добра, — сказала артистка.

У пары есть общий сын — 8-летний Даниэль. По словам певицы, экс-возлюбленный часто общается с ребенком и забирает к себе.

— Я ему благодарна абсолютно за все. Это действительно было уроком для того, чтобы я стала увереннее и полюбила себя. Поняла, что я человек, а не просто приложение к любимому. Я всегда сильно растворялась в человеке и забывала о себе, — призналась Tayanna.

Исполнительница считает, что Егор появился в тот момент, когда ей это было нужно.

— Меня нужно было немного побить и подергать, чтобы я пришла в себя, — сказала артистка.

Также певица отметила, что она никогда не была официально замужем, потому что не хотела. Хотя ей много раз предлагали руку и сердце. По словам исполнительницы, раньше она считала, что выйти замуж — это безвыходность.

Сейчас Tayanna признается, что уже представляет себя в белом платье и с кольцом на пальце.

— Представляю себя в белом платье и что я буду беременна, и у меня будет дочь Николь. Наверное, именно сейчас пришло время моей женственности. Я очень хочу замуж, — призналась Tayanna.

Звезды, пострадавшие от домашнего насилия

Если вы страдаете в отношениях, то об этом не стоит молчать, и уж тем более терпеть. Многие известные личности пострадали от домашнего насилия. Например, Рианна, Уитни Хьюстон, Ксения Мишина, Оля Полякова и другие.

В подборке Фактов ICTV — кто из знаменитостей подвергся насилию, как с этим бороться, а также, где искать помощи в случае беды.

Помните, что вы всегда можете обратиться в полицию. В МВД Украины составили памятку для людей, страдающих от домашнего насилия. Телефон для жертв домашнего насилия: 15-47. Также можно обратиться в организацию Ла Страда-Украина — телефон: 116123.

Фото: Татьяна Решетняк