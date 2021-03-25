Известный белорусский рэпер Тима Белорусских признал свою вину в незаконном хранении и употреблении наркотиков.
Дело 22-летнего Тимы Белорусских и его 25-летнего друга, которого также обвиняют в обороте наркотиков, прокуратура передала в суд. Они признали свою вину.
Ребятам грозит до пяти лет лишения свободы за незаконный оборот наркотических веществ без цели сбыта.
Сейчас Белорусских выпустили под залог, а его знакомый находится под арестом.
Тиму Белорусских задержали с наркотиками
В январе 2021 года рэп-исполнителя Тиму Белорусских задержали по обвинению в хранении наркотиков по статье 328 (незаконный оборот наркотических средств) УК Республики Беларусь.
У исполнителя дома было обнаружено два кг так называемого наркотического вещества гашиш. В сториз на своей странице в Instagram артист прокомментировал ситуацию и заявил, что история о наркотиках — не правда.
Источник: Генпрокуратура Беларуси
Фото: Тима Белорусских