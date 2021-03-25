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Валентина Чорна |

Тима Белорусских признал вину в деле о наркотиках

Известный белорусский рэпер Тима Белорусских признал свою вину в незаконном хранении и употреблении наркотиков.

Тима Белорусских

Дело 22-летнего Тимы Белорусских и его 25-летнего друга, которого также обвиняют в обороте наркотиков, прокуратура передала в суд. Они признали свою вину.

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Ребятам грозит до пяти лет лишения свободы за незаконный оборот наркотических веществ без цели сбыта.

Сейчас Белорусских выпустили под залог, а его знакомый находится под арестом.

Тиму Белорусских задержали с наркотиками

В январе 2021 года рэп-исполнителя Тиму Белорусских задержали по обвинению в хранении наркотиков по статье 328 (незаконный оборот наркотических средств) УК Республики Беларусь.

У исполнителя дома было обнаружено два кг так называемого наркотического вещества гашиш. В сториз на своей странице в Instagram артист прокомментировал ситуацию и заявил, что история о наркотиках — не правда.

Источник: Генпрокуратура Беларуси

Фото: Тима Белорусских

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