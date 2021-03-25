Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась горячими фото, на которых позирует в бикини.

На своей странице в Instagram Ким Кардашьян опубликовала откровенные кадры с отдыха.

На фотографиях знаменитость лежит в гамаке и загорает на солнце в черном бикини на тонких бретелях. Свой образ Ким довершила кепкой и солнцезащитными очками.

Лежа в гамаке, Кардашьян продемонстрировала свою роскошную фигуру и пышную грудь. Поклонники звезды отметили, что она прекрасно выглядит.

Ким Кардашьян поделилась архивным фото

На днях звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала архивное фото, сделанное более 20 лет назад.

В кадре звезда позирует на пляже без макияжа. Фото 16-летней Ким собрало более 3 млн лайков. Поклонники Кардашьян отметили, что она не изменилась с тех пор.

Фото: Ким Кардашьян