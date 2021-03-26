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Каріна Зуєва |

Алина Гросу презентовала украиноязычную песню Міріада

Певица Алина Гросу, которая на протяжении долгого времени строила карьеру в РФ, презентовала украиноязычную песню с названием Міріада.

Аліна Гросу

Слово мириада нечасто используется в повседневном лексиконе. По словам исполнительницы, оно означает бесконечное количество чего-либо.

В треке Алина поет о смешанных чувствах и спектре эмоций, которые дарит нам любовь.

— Ти мої крила, моя зрадлива вада. З тобою кохання міріада, солодка дика ламбада, — поет Гросу.

Алина Гросу рассказала о своем новом романе

В февраля Алина Гросу впервые рассказала о романе с Романом Полянским. На протяжении долгого времени поклонники девушки могли только догадываться, что ее связывает с известным российским актером. Позднее они презентовали клип на совместную песню Полотенце.

На прямой вопрос от фанатов Гросу ответила, что их отношения очевидны. При этом она опубликовала черно-белый снимок, на котором актер целует ее в лоб.

Фото: Алина Гросу

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