Беларусь отстранили от участия в конкурсе Евровидение 2021

EBU отстранил Беларусь от участия в международном песенном конкурсе Евровидение 2021, которое будет проходить в мае.
Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза ( EBU).
Представители вещателя отметили, что еще 10 марта обратились к телекомпании БТРК, которая занимается подготовкой участника, с просьбой внести некоторые правки в свое выступление, чтобы оно соответствовало правилам конкурса.
Телекомпания БТРК представила новую песню тех же артистов в необходимые сроки. Однако и новый трек оказался таким, который противоречит правилам Евровидения.
— Поскольку БТРК не смог подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м песенном конкурсе Евровидение в мае, — заявили в EBU.
Беларусь на Евровидении
9 марта стало известно, что Беларусь на Евровидении 2021 представит группа Галасы ЗМеста с песней Я научу тебя.
В тексте песни есть критика критику беларуской оппозиции.
Евровидение-2021 пройдет по плану В
Европейский вещательный союз заявил, что Евровидение-2021 пройдет по так называемому сценарию B.
Международный песенный конкурс состоится в классическом формате, но с соблюдением жестких мер безопасности.
Всем участникам конкурса рекомендуется придерживаться карантина за пять дней до вылета. А также нужно будет предъявить отрицательный тест на Covid-19 не более чем за 72 часа до вылета.
Источник: EBU