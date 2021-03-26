Беларусь отстранили от участия в конкурсе Евровидение 2021

EBU отстранил Беларусь от участия в международном песенном конкурсе Евровидение 2021, которое будет проходить в мае.

Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза ( EBU).

Представители вещателя отметили, что еще 10 марта обратились к телекомпании БТРК, которая занимается подготовкой участника, с просьбой внести некоторые правки в свое выступление, чтобы оно соответствовало правилам конкурса.

Телекомпания БТРК представила новую песню тех же артистов в необходимые сроки. Однако и новый трек оказался таким, который противоречит правилам Евровидения.

— Поскольку БТРК не смог подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м песенном конкурсе Евровидение в мае, — заявили в EBU.

Беларусь на Евровидении

9 марта стало известно, что Беларусь на Евровидении 2021 представит группа Галасы ЗМеста с песней Я научу тебя.

В тексте песни есть критика критику беларуской оппозиции.

Евровидение-2021 пройдет по плану В

Европейский вещательный союз заявил, что Евровидение-2021 пройдет по так называемому сценарию B.

Международный песенный конкурс состоится в классическом формате, но с соблюдением жестких мер безопасности.

Всем участникам конкурса рекомендуется придерживаться карантина за пять дней до вылета. А также нужно будет предъявить отрицательный тест на Covid-19 не более чем за 72 часа до вылета.

Источник: EBU