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Каріна Зуєва |

Красный код: Бритни Спирс встревожила фанатов серией необычных снимков

Американская певица Бритни Спирс снова удивила своих поклонников серией странных фотографий.

Бритни Спирс

В своем Instagram Бритни нередко делится необычными снимками и видеороликами, на которых она танцует.

На этот раз звезда разместила три фото — на первом снимке изображен красный холодильник, на втором — сама Спирс в красных перчатках, и на третьем — котенок в красном комоде.

— Красный, — подписала звезда все три публикации.

— Что означает этот цвет? Это предупреждение, чрезвычайная ситуация? У тебя все в порядке? — пишут встревоженные поклонники певицы.

Сама Бритни оставляет все их сообщения без ответа. В микроблоге возлюбленного певицы, Сема Агари, тоже нет никаких намеков.

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Общественный резонанс касательно опекунства над Бритни Спирс подняли активисты движения #FreeBritney (Освободите Бритни).

Поклонников певицы смущают ее публикации в соцсетях. Участники движения убеждены, что таким образом артистка завуалировано умоляет о помощи.

  • Бритни Спирс
  • Бритни Спирс
  • Бритни Спирс
  • Бритни Спирс
  • Бритни Спирс
  • Бритни Спирс
Красный код: Бритни Спирс встревожила фанатов серией необычных снимков / 3 фотографии

Бритни Спирс просит лишить отца опекунства

Бритни Спирс снова обратилась в суд с просьбой лишить своего отца Джейми Спирса опекунства над ней.

Адвокат исполнительницы заявлял, что собирается подать ходатайство на слушании 27 апреля. Он будет просить назначить опекуном Бритни Джоди Монтгомери, которая в 2019 году уже временно исполняла эту функцию.

Фото: Бритни Спирс

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