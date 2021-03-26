Американская певица Бритни Спирс снова удивила своих поклонников серией странных фотографий.
В своем Instagram Бритни нередко делится необычными снимками и видеороликами, на которых она танцует.
На этот раз звезда разместила три фото — на первом снимке изображен красный холодильник, на втором — сама Спирс в красных перчатках, и на третьем — котенок в красном комоде.
— Красный, — подписала звезда все три публикации.
— Что означает этот цвет? Это предупреждение, чрезвычайная ситуация? У тебя все в порядке? — пишут встревоженные поклонники певицы.
Сама Бритни оставляет все их сообщения без ответа. В микроблоге возлюбленного певицы, Сема Агари, тоже нет никаких намеков.
Общественный резонанс касательно опекунства над Бритни Спирс подняли активисты движения #FreeBritney (Освободите Бритни).
Поклонников певицы смущают ее публикации в соцсетях. Участники движения убеждены, что таким образом артистка завуалировано умоляет о помощи.
Бритни Спирс просит лишить отца опекунства
Бритни Спирс снова обратилась в суд с просьбой лишить своего отца Джейми Спирса опекунства над ней.
Адвокат исполнительницы заявлял, что собирается подать ходатайство на слушании 27 апреля. Он будет просить назначить опекуном Бритни Джоди Монтгомери, которая в 2019 году уже временно исполняла эту функцию.
Фото: Бритни Спирс