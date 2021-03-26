Американская актриса Эмма Стоун и ее супруг, кинорежиссер Дэйв Маккэри, впервые стали родителями.

Малыш появился на свет 13 марта. Кто именно родился у 32-летней Эммы и 35-летнего Дейва, пока не сообщается.

Маккэри сделал предложение Стоун в декабре 2019 года. Известно, что влюбленные тайно сыграли свадьбу осенью 2020 года.

Впервые о том, что пара ожидает прибавления в семье, заговорили в начале этого года. Однако представители супругов принципиально не комментируют их личную жизнь.

Эмма Стоун сыграет Круэллу Де Виль

В феврале компания Disney представила первый трейлер фильма Круэлла с Эммой Стоун в главной роли. События в киноленте разворачиваются в Лондоне 1970-х годов.

Круэлле Де Виль — легендарная британская воровка с маниакальным интересом к далматинцам.

На момент выхода трейлера Эмма была на восьмом месяце беременности. Кинолента выйдет в прокат 27 мая 2021 года.

Фото: Depositphotos, Дэйв Маккэри