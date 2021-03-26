Михаил Заливако — что постит в Instagram герой Холостяк 11 сезон (ФОТО)

Телеканал СТБ анонсировал выход нового сезона реалити-шоу Холостяк. 11 сезон должен выйти 5 марта 2021 года, а съемочный процесс уже начался.
Главным героем проекта стал 31-летний бизнесмен из Харькова, основатель логистической компании Михаил Заливако.
Мужчина рассказал, что занимается спортом, любит экстрим и горы. В прошлом году совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.
Что постит в Instagram главный герой проекта Холостяк
У Михаила в профиле немало фотографий из походов в горы.
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Также на его странице можно найти много фото с милыми животными.
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Также Михаил начал постить фотографии с проекта.
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Любит холостяк постить и различные картинки с шутками.
Холостяк 11
Холостяк 11 сезон выходит каждую пятницу на телеканале СТБ в 19.00.
19 марта в эфир вышел третий выпуск романтического шоу. Во время него главный герой Михаил Заливако впервые поцеловал одну из участниц.
Обладательницей поцелуя стала Юлия на прозвище Зайка. Девушки из двух домов узнали о существовании друг друга и начали выяснять отношения.
Всего проект покинуло на прошлой неделе восемь девушек.