Певица Светлана Лобода пригрозила пластическому хирургу судебным иском.
Узбекский пластический хирург на своей странице в Instagram обнародовал видео, где делает операцию на носу девушке, которая внешностью похожа на Светлану Лободу. Он даже обозначил певицу в своих сториз.
Светлана Лобода объяснила ситуацию и рассказала, что в кресле пластического хирурга сидит не она, а другая девушка. Сейчас звезда находится в Москве и представляет свою новую песню Родной.
Лободе очень не понравился поступок врача, поэтому она пригрозила ему судебным иском. Что на эту тему думает хирург — пока неизвестно. Однако артистка настроена очень решительно.
— В это время в Узбекистане пластический хирург делает операцию какой-то девочке и подписывает меня. Ну что сказать, вы попали! Готовьте большую моральную компенсацию, с вами уже связались мои юристы, — сказала Лобода.
София Стужук увеличила грудь
Украинский блогер-миллионник София Стужук увеличила грудь, несмотря на свои убеждения относительно природной красоты.
Стужук призналась, что ее смущал внешний вид груди, поэтому она полетела в Стамбул на операцию. На своей странице в Instagram блогер продемонстрировала фото после хирургических вмешательств.
Фото: Светлана Лобода