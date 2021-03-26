Певица Светлана Лобода пригрозила пластическому хирургу судебным иском.

Узбекский пластический хирург на своей странице в Instagram обнародовал видео, где делает операцию на носу девушке, которая внешностью похожа на Светлану Лободу. Он даже обозначил певицу в своих сториз.

Светлана Лобода объяснила ситуацию и рассказала, что в кресле пластического хирурга сидит не она, а другая девушка. Сейчас звезда находится в Москве и представляет свою новую песню Родной.















Готовьте компенсацию: Лобода пригрозила судом пластическому хирургу / 4 фотографии

Лободе очень не понравился поступок врача, поэтому она пригрозила ему судебным иском. Что на эту тему думает хирург — пока неизвестно. Однако артистка настроена очень решительно.

— В это время в Узбекистане пластический хирург делает операцию какой-то девочке и подписывает меня. Ну что сказать, вы попали! Готовьте большую моральную компенсацию, с вами уже связались мои юристы, — сказала Лобода.

София Стужук увеличила грудь

Украинский блогер-миллионник София Стужук увеличила грудь, несмотря на свои убеждения относительно природной красоты.

Стужук призналась, что ее смущал внешний вид груди, поэтому она полетела в Стамбул на операцию. На своей странице в Instagram блогер продемонстрировала фото после хирургических вмешательств.

Фото: Светлана Лобода