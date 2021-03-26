Весна 2021 года традиционно началась в сопровождении самого романтического реалити-шоу Холостяк. Для телеканала СТБ это уже 11 сезон.

Главным героем нового сезона стал 31-летний харьковский бизнесмен Михаил Заливако.

Старт сезона стал неожиданностью для всех. Ведь во время первой вечеринки Холостяк оставил всех девушек. Участниц разделили на два дома. Обе компании встретились только в конце третьей недели.

Как раз в третьем эфире Михаил отправил домой рекордное количество девушек. В результате в шоу остались 12 участниц.

Список участниц шоу Холостяк 11:

Юлия Бельченко

Анна Богдан

Джессика Чеги

Екатерина Жук

Виктория Завгородняя

Анна Гузеева

Розали Номбре

Юлия Карнаух

Татьяна Шевцова

Александра Миколюк

Елизавета Крутикова

Дарья Ставнича

Третий выпуск шоу Холостяк 11

19 марта в эфир вышел третий выпуск романтического шоу Холостяк на СТБ. Во время него главный герой Михаил Заливако впервые поцеловал одну из участниц.

Какие еще перипетии происходили во время этого выпуска — читайте на Фактах ICTV.