Весна 2021 года традиционно началась в сопровождении самого романтического реалити-шоу Холостяк. Для телеканала СТБ это уже 11 сезон.
Главным героем нового сезона стал 31-летний харьковский бизнесмен Михаил Заливако.
Старт сезона стал неожиданностью для всех. Ведь во время первой вечеринки Холостяк оставил всех девушек. Участниц разделили на два дома. Обе компании встретились только в конце третьей недели.
Как раз в третьем эфире Михаил отправил домой рекордное количество девушек. В результате в шоу остались 12 участниц.
Список участниц шоу Холостяк 11:
- Юлия Бельченко
- Анна Богдан
- Джессика Чеги
- Екатерина Жук
- Виктория Завгородняя
- Анна Гузеева
- Розали Номбре
- Юлия Карнаух
- Татьяна Шевцова
- Александра Миколюк
- Елизавета Крутикова
- Дарья Ставнича
Третий выпуск шоу Холостяк 11
19 марта в эфир вышел третий выпуск романтического шоу Холостяк на СТБ. Во время него главный герой Михаил Заливако впервые поцеловал одну из участниц.
Какие еще перипетии происходили во время этого выпуска — читайте на Фактах ICTV.