Телеведущий Дмитрий Шепелев и его возлюбленная, архитектор Екатерина Тулупова, стали родителями.

Шоумен поделился радостной новостью со своими поклонниками, опубликовав снимок с новорожденным.

Подписчики Дмитрия предположили, что у пары родился сын. Такие выводы они сделали по голубому цвету на одеяльце и шапочке младенца.

— Добро пожаловать, — написал шоумен под снимком.

Это первый общий ребенок пары. Дмитрий уже воспитывает семилетнего сына Платона, рожденного певицей Жанной Фриске, а Екатерина — семилетнюю дочь Ладу.

О том, что Шепелев станет отцом во второй раз стало известно в начале февраля. Тогда шоумен рассказал, что они подготавливали своих детей к тому, что скоро их станет больше.

Шепелев рассказал о работе мечты

В начале марта Дмитрий Шепелев рассказал, что работает над новым проектом. Также он поделился тем, как добился успеха на телевидении. По словам Дмитрия, он уже в 15 лет писал материалы для молодежной программы.

Телеведущий признался, что иногда подумывал бросить свою деятельность и уйти в бизнес. Однако он отметил, что счастье — это когда человек горит своим делом.

Фото: Дмитрий Шепелев