Кинокомпания Warner Bros. представила трейлер фильма Отряд самоубийц: Миссия навылет, основанного на комиксах одного из крупнейших американских изданий DC Comics.

Эта кинолента станет продолжением фильма Отряд самоубийц, вышедшего на экраны кинотеатров в 2016 году.

Зрители снова смогут увидеть австралийскую актрису Марго Робби в роли Харли Квин, которая появится в обновленном образе во второй части киноленты.

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Выход фильма Отряд самоубийц: Миссия в Украине ожидается в начале августа 2021 года.

Режиссером фильма стал американский сценарист Джеймс Ганн. Он также снимает кинофраншизу Стражи Галактики, основанной на комиксах Marvel, конкурента DC Comics.

Сериалы Netflix

Американский поставщик фильмов и сериалов Netflix представил трейлер второй части французского детективного сериала Люпен. Сериал основан на романах французского журналиста и писателя Мориса Леблана, главным героем которого стал вымышленный персонаж Арсен Люпен.

По сюжету, у королевы Франции и жены Людовика XVI украли колье, в краже которого обвинили отца мальчика по имени Ассан Диоп. Юный Ассап пережил самоубийство отца, находящегося в тюрьме из-за преступления, которого он не совершал. Премьера запланирована на лето 2021 года.

Фото: WB