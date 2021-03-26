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Каріна Зуєва |

Оранжерея: Святослав Вакарчук представил видеоверсию авторского проекта

Украинский певец Святослав Вакарчук презентовал live-версию своего авторского проекта Оранжерея.

Святослав Вакарчук Оранжерея

Премьера проекта состоялась 6 марта. Он создан вместе с участниками группы Океана Эльзы, джазовыми музыкантами и вокалисткой Виталиной Мусиенко.

Это третий авторский проект Святослава Вакарчука, который создан за пределами группы. В него вошло 12 песен.

Известно, что съемки видеоверсии проходили на репетиционной базе, обустроенной декорациями, которые помогли переместиться в мир Оранжереи.

— В течение съемок музыканты джемили, общались между собой, импровизировали, как обычно бывает у нас на репетициях. Эти моменты сохранили без правок, чтобы погрузить вас в атмосферу Оранжереи, — написали в Instagram группы Океан Эльзы.

Видео вышло атмосферным и уютным. Снято в спокойных тонах.

Океан Эльзы переносит тур

Группа Океан Эльзы перенесла тур Оранжерея из-за обострения ситуации с распространением коронавируса в Украине. Практически все концерты, которые были запланированы на март перенесены на конец мая-июнь.

Ранее сообщалось, что тур начнется 29 марта во Львове, однако и эту дату перенесли на 7 июня.

Фото: Виктория Квитка

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