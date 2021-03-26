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Валентина Чорна |

После признаний об изменах: Сергей Бабкин представил трек-исповедь Вона знає

Украинский певец Сергей Бабкин представил трек-исповедь Вона знає, который посвятил своей жене Снежане.

Сергій та Сніжана Бабкіни

Сергей Бабкин отметил, что новая песня Вона знає — это его душевная исповедь и история о магических отношениях, от которых захватывает дух.

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Трогательный трек артист посвятил своей любимой Снежане после того, как она публично рассказала об изменах мужа. Автором слов и музыки стал сам артист.

— Она знает — о женщине, которая рядом. О сокровенных мечтах и желаниях. О силе чувств, которые возникли и помогают идти бок о бок всю жизнь.

О самом эффективном лекарстве от любой болезни — поддержке любимого человека. Она — женщина, вера, энергия, душа, момент, мечта, любовь, галактика, — рассказал Сергей Бабкин.

Измены Сергея Бабкина

В одном из последних интервью Снежана Бабкина публично призналась, что муж ей изменял. Она отметила, что за три года брака у Сергея Бабкина было более 100 женщин.

Впоследствии стало известно, что Снежана простила артисту. Ранее она пережила измены отца и первого мужа, поэтому решила не бежать от боли, и прошла путь от обиды к принятию и прощению.

Фото: Сергей Бабкин

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