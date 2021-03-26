Украинский дуэт TamerlanAlena презентовал клип на песню Святая вода.

В новом клипе дуэта показаны три сюжетных линии жизненных взлетов и падений, которые знакомы каждому человеку.

Во время съемок видео на артистов вылили более 200 л воды с помощью распылителя. Необходимую конструкцию создали в студии.

— Бывают моменты, когда все проблемы накапливаются, а жизнь подставляет нам подножки. После таких падений обязательно происходит тот самый волшебный момент обновления и перезагрузки, и мы с новыми силами продолжаем покорять свои цели и вершины, поднимаемся и идем дальше, – отметил дуэт.

Певцы отметили, что вода — это символ очищения, который забирает весь негатив. За несколько часов клип собрал более 20 тыс. просмотров.

— Вода, будь то слезы или дождь, является символом очищения. Святой водой мы как бы смываем весь груз и негатив, трансформируя его в позитивный исход. Все проблемы на работе, в творчестве либо в отношениях налаживаются, и мы готовы к новым свершениям, — рассказал дует.

Солистка дуэта TamerlanAlena о потере детей

Солистка дуэта TamerlanAlena Алена Омаргалиева рассказала о потере двух детей и тяжелом периоде своей жизни.

Алена призналась, что у нее дважды замирал плод на ранних сроках беременности. Певица вместе со свои мужем Тамерланом (настоящее имя — Юрий) воспитывает 7-летнего сына Тимура. Супруги верят, что они все же станут родителями во второй раз.

Фото: TamerlanAlena