Известная американская рок-группа Evanescence впервые за 10 лет выпустила новый альбом, который называется The Bitter Truth.

В студийный альбом группы вошло 12 композиций. Продюсером работы стал Ник Раскулинич, который сотрудничал с Foo Fighters, Stone Sour и Alice In Chains.

Стоит отметить, что четыре года назад Evanescence выпустили альбом Synthesis, однако он состоял из альтернативных вариантов уже выпущенных треков. А вот The Bitter Truth содержит в себе абсолютно новую музыку.

Известно, что новый альбом уже возглавил чарты iTunes 19 стран.

Лана Дель Рей представила новый альбом

Американская певица Лана Дель Рей представила новый альбом Chemtrails Over The Country Club. Это седьмой студийный альбом исполнительницы.

Chemtrails Over The Country Club состоит из 11 композиций, две из которых — Let Me Love You Like A Woman и Chemtrails Over The Country Club Лана представила еще до премьеры альбома.