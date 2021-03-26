Старые добрые фильмы, афоризмы, которые цитировала вся страна. О вечных темах любви, дружбы, предательства и приключений.

Их снимали без бешеных бюджетов, технологической компьютерной графики и, зачастую, без применения даже дублеров для актеров.

В свежей подборке Фактов ICTV — топ-7 известных фильмов и неизвестные факты о них.

Площадкой для съемок была знаменитая Одесская киностудия, которая недавно отметила 100 лет со дня своего основания.

Небольшая, по сравнению с конкурентами, но мощная в раскрытиях талантов среди актеров и режиссеров. Ее история начнется в начале прошлого века.

Здесь вспыхнет звезда актрисы немого кино Веры Холодной. Именно на ее фильмы зрители записывались заблаговременно, отдавая предпочтение отечественному кино.

До Второй мировой войны ленты будут выходить регулярно, хотя многие будут потеряны во время эвакуации студии в Ташкент.

В кинопроизводство СССР одесситы привнесут свой фирменный юмор, который впоследствии будут копировать именитые московские киношники. А вот то, что было лишь на юге — Черное море, имели только они. Лучшая локация для производства приключенческих и исторических фильмов. Не в этом ли секрет их популярности, которая не исчезает до сих пор?

Д’Артаньян и три мушкетера

Идея экранизировать историю о мушкетерах и их коварных врагах принадлежала режиссеру ленты — Георгию Юнгвальд-Хилькевичу, потому что именно это произведение Дюма было любимым в его детстве.

Съемки заняли лишь полгода, а вот премьера состоялась через год, из-за конфликта и судебного процесса с автором песен Розовским.

Так, в картине появилась новая баллада-песня Миледи, которую написал Вениамин Смехов, игравший Атоса, а выполнила ее Миледи Маргарита Терехова.

Но этого могло бы и не произойти, потому что актерский состав от начального варианта претерпел значительные изменения.

Роль Миледи должна была достаться Елене Соловей, однако она на время съемки была беременна. Д’Артаньяна же должен был сыграть Александр Абдулов, которого заменили в последний момент.

На время съемок у Абдулова заберут не только роль, но и тогда еще жену Ирину Алферову, что сыграет Констанцию.

Ну а Портос Валентин Смерницкий придет на пробы вовсе не в нужной комплекции, поэтому сначала брюшко ему будут создавать с помощью подушки, и уже потом он наберет нужный вес, в отличие от Боярского, который потеряет вес из-за того, что в жаркий июль вынужден будет сниматься в кожаных брюках и шерстяном свитере.

В общем фильм делали в условиях тотального дефицита: костюмы мушкетеров и знаменитая красная риза кардинала Ришелье были пошиты из ткани для штор.

Мебель же заняли с декораций к другим фильмам. Диван, стоявший в комнате Горбатого с Место встречи изменить нельзя, перекочевал в апартаменты все того же кардинала, а софа из фильма Трест, который лопнул, нашла свое место в бальном зале королевы Анны Австрийской.

Место встречи изменить нельзя

Фильм, который станет хитом среди советских оперативников, для которых его представляют в день милиции, был основан на романе Эра милосердия братьев Вайнеров.

Инициатором его создания выступил на этот раз не режиссер, а исполнитель главной роли Владимир Высоцкий, и сначала получил отказ от Госкино, представители которого впоследствии захотят изменить и актера главной роли. Ему подыграет режиссер Говорухин и намеренно пригласит на пробы слабых конкурентов.

Легендарное кожаное пальто Глеба Жеглова костюмеры приобретут на одном из одесских рынков за невероятные тогда 100 рублей.

Однако Высоцкий откажется его надевать потому, что играет обычного следователя и не захочет, чтобы зритель думал, что он может брать взятки. Поэтому, чтобы угодить актеру, целую ночь плащ натирали наждачной бумагой.

Все знаменитые крылатые фразы из фильма придумает именно исполнитель главной роли. А однажды Высоцкий настолько отдастся процессу съемки, что получит травму, ведь, не послушав съемочную группу, разобьет стекло не локтем, а голой рукой.

Узник замка Иф

Очередная экранизация романа Дюма режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича впоследствии изменит и его жизнь. Ведь именно там он встретит будущую жену, узбекскую актрису Надиру Мирзаеву, которая сыграет в фильме наложницу Гайде.

Актера же на главную роль, Виктора Авилова, найдут в непрофессиональной театральной группе, с которой он будет играть Гамлета.

А вот провалят пробы к тому времени уже знаменитые актеры Караченцев и Харатьян, который вообще дважды будет приходить на кастинг нетрезвым.

Съемки и действительно будут проходить во Франции в настоящем замке Иф, который находится на острове недалеко от города Марсель. Вокруг него Авилов действительно будет плавать ночью в ноябре в ледяной воде.

На этот раз для фильма костюмеры Одесской киностудии придумают новый способ имитации вышивки на исторических костюмах. Ее будут делать герметиком, который после сушки будут покрывать позолотой. Реальная вышивка была слишком дорогой.

В поисках капитана Гранта

Свободную режиссерскую трактовку романа Жюля Верна снимут, объединившись с болгарскими кинопроизводителями.

Со стороны Болгарии приедет группа в сотню людей, в противовес украинцам, которых будет только двадцать.

Впоследствии работники будут вспоминать, как трудно им жилось на советские суточные. Весь провиант и сигареты они привезут на своих плечах.

Болгарские пейзажи в фильме будут снимать, как Кордильеры. Там же найдут долину реки Амазонки и австралийские болота.

Странное совпадение — несколько актеров приключенческого фильма иммигрируют и покинут родину. Актриса роли Мэри Галина Струтинская так и не начнет кинокарьеру потому, что выйдет замуж и уедет в Германию.

Капитан судна Дункан Штефанко отправится в Лос-Анджелес, где будет сниматься в голливудских фильмах, правда только в эпизодических ролях.

Чародеи

Попытка экранизировать повесть писателей-фантастов братьев Стругацких Понедельник начинается в субботу, вышедшую под названием Чародеи, вызвала скандал с авторами. Потому что в конечном варианте фильма от их задумки останется только несколько имен персонажей, а вот история будет кардинально изменена сценаристами.

Писатели сначала захотят даже убрать свои имена с титров, а после громкого успеха сами будут настаивать их вернуть.

Александра Абдулова на главную мужскую роль не хотели брать из-за того, что пение было не его талантом. Дошло до того, что съемки начнут без актера и в знаменитой песне Три белых коня издалека снимут дублера.

Ну а Семен Фарада, который весь фильм будет искать людей в бесконечных коридорах, должен был появиться в ленте только раз, и он импровизировал настолько хорошо, что ради его героя даже переписывали сценарий.

Капитан Немо

Режиссер фильма капитан Немо Василий Левин уже имел опыт киноработ в жанре фантастики и был горячим его сторонником. Поэтому ради того, чтобы отснять подводную лодку, он сначала долго изучал, какими они бывают.

Впоследствии внешность Наутилуса была заимствована у американской субмарины Аллигатор, макет которой построили в павильоне Одесской киностудии.

Шлемы подводных костюмов для удобства актеров специально выливали из легкого алюминия.

О реальных съемках под водой в те времена не было и речи. Поэтому все кадры подводного мира снимали в том же павильоне, установив перед объективом камеры аквариум с рыбками.

Дежа Вю

Советско-польский фильм Дежа вю был снят в жанре, в котором тогда работали нечасто — комедии-фарса.

Залогом его успеха кинокритики называют выбор главного героя, которого блестяще воплотил польский актер и режиссер Ежи Штур.

В фильме много отсылок к другим известным киноработам. Эпизод, где при случайном обстреле булочной пулеметом выбивает окно на чердаке — аналогия с советским фильмом Чапаев 1934 года.

А во время одного из побегов главный герой невольно попадает на Потемкинскую лестницу, где в это время как будто режиссер Сергей Эйзенштейн снимает легендарный Броненосец Потемкин.

Чикагские же мафиози вообще носят фамилии известных деятелей Голливуда итальянского происхождения — Коппола, Скорсезе, Де Ниро и даже Сталлоне.