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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Я не 911: Слава Каминская презентовала сольную песню

Бывшая солистка группы НеАнгелы Слава Каминская презентовала новую песню с названием 911.

Слава Каминская

Это первая сольная работа певицы под псевдонимом Slava Kaminska. Свой трек исполнительница посвятила всем бывшим, а также отметила, что ее поклонников ждет еще один сюрприз.

— Я не 911, не служба спасения. Не звони мне, когда ты один, по воскресеньям, — поет Слава.

Украинский дуэт НеАнгелы распался

Популярная украинская группа НеАнгелы распалась после 15 лет творческой деятельности.

Ранее Слава Каминская уже говорила, что начнет строить свою сольную карьеру. Виктория Смеюха о своих планах пока не рассказала, однако отметила, что еще удивит своих поклонников.

Фото: Слава Каминская

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