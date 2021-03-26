Бывшая солистка группы НеАнгелы Слава Каминская презентовала новую песню с названием 911.
Это первая сольная работа певицы под псевдонимом Slava Kaminska. Свой трек исполнительница посвятила всем бывшим, а также отметила, что ее поклонников ждет еще один сюрприз.
— Я не 911, не служба спасения. Не звони мне, когда ты один, по воскресеньям, — поет Слава.
Украинский дуэт НеАнгелы распался
Популярная украинская группа НеАнгелы распалась после 15 лет творческой деятельности.
Ранее Слава Каминская уже говорила, что начнет строить свою сольную карьеру. Виктория Смеюха о своих планах пока не рассказала, однако отметила, что еще удивит своих поклонников.
Фото: Слава Каминская