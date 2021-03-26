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Валентина Чорна |

Сбалансированное питание и отсутствие ужина: как Джамала похудела на шесть килограммов

Украинская певица Джамала поделилась своими секретами похудения и призналась, что благодаря правильному питанию ей удалось сбросить шесть килограммов за полтора месяца.

Джамала

На странице в Instagram Джамала рассказала, что она активно работает над своей фигурой и внешним видом. Сейчас певица весит 63 килограмма при росте 1, 73 м, но хочет сбросить еще четыре.

Основной акцент в рационе артистки — сбалансированное питание, в котором много зелени, а также отсутствие ужина.

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Джамала призналась, что во время похудения ей трудно отказаться от сладкого. Из-за стрессовых ситуаций она не может удержаться, чтобы не выпить чай с чем-то вкусным.

Поэтому артистка поделилась советами, как избежать зависимости от сахара:

  • в шкафу всегда должен быть черный шоколад с 85% какао. Можно съесть кусочек;
  • вечером выпить ромашковый / мятный / мелиссовый чай (любой на выбор);
  • можно съесть немного орешков — фундук, миндаль;
  • нужно принимать магний.

Джамала о карьере в Москве

Украинская певица Джамала рассказала о карьере в Москве и возможности жить там.

В одном из последних интервью артистка призналась, что в 16 лет очень хотела переехать в Москву, чтобы учиться и строить карьеру в России.

Но благодаря родителям, которые были категорически против, Джамала поступила в университет в Киеве, о чем ни на минуту не пожалела.

Фото: Джамала

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