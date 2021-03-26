Популярная британская актриса Кира Найтли отмечает свой день рождения. Звезде исполнилось 36 лет.

Одна из самых известный актрис в мировом кинематографе, многократный номинант на премию Оскар, Золотой глобус и BAFTA. Девушка, чья биография доказывает, что ей было предначертано стать публичной личностью, и одна из тех звезд, которых нет в Instagram.

В свежей подборке Фактов ICTV — жизненный путь Киры Найтли и пять романтических фильмов с ее участием.

Биография Киры Найтли

Кира Найтли родилась 26 марта 1985 года в Теддингтоне (Лондон) в семье театральных актеров — Уилла Найтли и Шерман Макдональд.

В том, что Найтли пойдет по стопам родителей — сомнений не было. Уже в три года она попросила, чтобы ей нашли личного агента и в шесть лет просьба девочки была выполнена.

Несмотря на врожденную дислексию — нарушение чтения и письма, будущая звезда была в школе отличницей, а все свободное время посвящала актерскому мастерству.

В возрасте семи лет Кира сыграла маленькую девочку в киноленте Royal Celebration. Первая серьезная роль была в фильме Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза, где Найтли попросили исполнить роль двойника героини Натали Портман из-за схожести актрис. Далее портфолио звезды стало пополняться уже более значимыми ролями.

Главные женские роли в Пиратах Карибского моря, Гордости и предубеждении, Искуплении, Анне Карениной, Призрачной красоте, Опасных секретах принесли Кире мировую славу и искреннюю любовь поклонников.

Последний из вышедших фильмов с участием Найтли в 2020 году — это Мисс Плохое поведение.

Несмотря на свою активную карьеру, актрисе удалось построить и личную жизнь. Кира замужем за музыкантом Джеймсом Райтоном уже более семи лет. Пара воспитывает двоих дочерей — 5-летнюю Эди и годовалую Делайлу.

Кира Найтли одна из немногих звезд, которые не пользуются Instagram. По словам актрисы, она вполне может обойтись электронной почтой, а соцсети воспринимает как конкуренцию, где нужно бороться за внимание подписчиков.

Романтические фильмы с Кирой Найтли

Реальная любовь

Девять любовных историй, события в которых развиваются накануне Рождества. Кира Найтли сыграла роль девушки по имени Джульет.

Героиня актрисы недавно вышла замуж и не подозревает о том, что лучший друг ее мужа испытывает к ней теплые чувства. Он признался ей в любви при помощи табличек.

Гордость и предубеждение

Фильм снят по мотивам одноименного романа Джейн Остин, написанного в 1813 году. События в киноленте разворачиваются в Англии в конце XVIII века.

Кира Найтли играет главную героиню низкого социального положения — Элизабет Беннет, которая влюбляется в высокомерного и зажиточного мистера Дарси. Мужчина не сразу отвечает девушке взаимностью. Обстоятельства постоянно сталкивают их, тем самым дав возможность узнать друг друга получше.

Прошлой ночью в Нью-Йорке

Джоанна — так зовут главную героиню в фильме Прошлой ночью в Нью-Йорке, которую сыграла Кира Найтли.

События в киноленте развиваются вокруг супружеской пары. Джоанна подозревает своего мужа в измене с его коллегой по работе. После отъезда супруга в командировку, девушка встречает свою первую любовь, которая заставила ее усомниться в том, сильны ли ее нынешние чувства и стоит ли сохранять семью.

Анна Каренина

Экранизация одноименного романа Льва Толстого. Классика мировой литературы в исполнении лучших британских актеров посвящена любви и браку на закате существования Российской империи.

Кира Найтли, которая играет главную героиню — Анну, и является женой высокопоставленного человека, влюбляется в обычного офицера. Запретная любовь, бесконечные сплетни за спиной, отказ мужа отдавать единственного сына Сергея и увлечение морфием. Все это приводит к тому, что Каренина заканчивает свою жизнь под колесами поезда.

Детка

30-летняя героиня Киры Найтли — Меган, несерьезно воспринимает свой возраст. Вместо того, чтобы принять предложение выйти замуж за своего парня, девушка сбегает к 16-летней подруге и отрывается с подростками. Отец девочки не в восторге от этой идеи, однако вскоре между взрослыми людьми появляется искра.

Юбилеи знаменитостей

В 2021 году свое 40-летие отпразднуют известные актеры и певцы, среди которых — Натали Портман, Меган Маркл, Бейонсе, Джессика Альба и другие.

Более детально, кому из известных людей исполнится 40 лет в этом году — читайте в подборке Фактов ICTV.