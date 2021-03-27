Холостяк 11 на СТБ: кто покинул шоу в 4 выпуске (ФОТО)

Четвертый выпуск романтического реалити-шоу Холостяк 11 стартовал с переезда девушек в дом соперниц.

Свидание Елизаветы и Михаила

Первое свидание на четвертой неделе было индивидуальным. Михаил и Елизавета отправились кататься на роликах.

Экстрим для Лизы дело не новое, потому что девушка ежедневно висит под куполом цирка.

Пара в огромном торговом центре была одна.

— Все в детстве мечтали побывать в закрытом торговом центре. Так вот, он сегодня в нашем распоряжении, — отметил Михаил.

Холостяк признался, что ему нравится Лиза. Особенно то, что общение с ней всегда легкое и непринужденное.







Массаж ног, ром и поцелуй: как прошел четвертый выпуск Холостяка и кто покинул шоу / 2 фотографии

Когда пара испытала все автоматы и игрушки в ТРЦ, то они уединились с картофелем фри и дюшесом.

Девушка рассказывала о своей семье, близких. Однако без перчинки не обошлось. В детстве Лиза дважды попадала в полицию из-за драк.

Групповое свидание Розали, Джессики и Ани в стиле эпохи Фицджеральда

Свидание проходило в стиле 20-30 годов прошлого века, когда в США действовал сухой закон.

Коктейли за баром готовил Михаил, а девушки руководили этим процессом, поэтому в ход пошли текила, ром и другие крепкие напитки.











Массаж ног, ром и поцелуй: как прошел четвертый выпуск Холостяка и кто покинул шоу / 3 фотографии

Затем компания решила поиграть в алкогольную рулетку. Задания в игре были разные, в том числе и довольно пикантные. Аня, например, нырнула под стол, чтобы сделать массаж ног, а затем даже поцеловала Холостяка.

Потом к компании присоединился товарищ Михаила — Сергей. Пообщавшись немного с девушками, друг главного героя смог открыть интересную информацию.

Интересно, что Аня сначала активно пыталась обольстить Михаила, а затем взялась и за его товарища.

Пандемия диктует свои правила — как прошло первое онлайн-свидание

Анна Богдан заболела, поэтому не смогла отправиться на свидание с Михаилом.

Чтобы поддержать девушку, Холостяк решил устроить свидание в режиме онлайн.

Главным занятием во время онлайн-встречи была кулинария.

Бал в стиле эпохи Возрождения

Завершением недели стал балл. Михаилу были интересно, смогут ли девушки справиться с правилами этикета того времени. Джессика из-за своего громкого смеха с ними не справилась, за что ее попросили покинуть бал.

Более того, на бал были приглашены гости. Они вошли в масках. Ими оказались экс-Холостяки — Макс Михайлюк и Никита Добрынин. Также финалист проекта Холостячка Алексей Тригубенко и ведущий Григорий Решетник.



















Массаж ног, ром и поцелуй: как прошел четвертый выпуск Холостяка и кто покинул шоу / 5 фотографий

Как прошла церемония роз

В четвертом выпуске шоу Холостяк проект покинули сразу две девушки.

Розу не получила Аня. Михаила возмутило то, что девушка флиртует со всеми мужчинами вокруг, в том числе с его товарищем и гостями на балу.

Также домой отправилась Виктория. Холостяк признался, что ему не нравится маска, которую Вика носит все время и не планирует снимать.

Михайло Заливако

Головним героєм шоу Холостяк 11 на СТБ став харків’янин Михайло Заливако. Йому 31 рік і він має власний бізнес у сфері логістики.

Михайло не уявляє свого життя без спорту, а також обожнює гори. Він вірить, що саме у проекті зможе знайти своє справжнє кохання, і для цього навіть готовий змінювати правила.