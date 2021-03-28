Украинская певица Джамала рассказала о коллаборации с Билли Айлиш и гонораре €50 тыс. за одну песню.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV артистка ответила на 33 вопроса Александры Кучеренко о личной жизни и творческой карьере.

Джамала призналась, что муж называет ее ласково Сусаник, Сусанна или Хомяк.

Самыми талантливыми певицами Украины она считает Юлию Санину, Tayanna и солистку группы Один в каноэ Ирину Швайдак.

Также Джамала отметила, что ей очень нравится творчество Билли Айлиш и в будущем она хотела бы спеть с ней.

Песню Пастка певица написала за 15 минут, а клип на композицию Верю в тебя стоил ей $17 тыс.

Джамала рассказала, насколько увеличился ее гонорар после победы на Евровидении и отметила, что если бы была на месте президента, то больше заботилась о культуре.

— За одну песню я могла получить €50 тыс. Но со временем сумма понемногу уменьшалась, — рассказала Джамала.

Также певица анонсировала, что на свой день рождения хочет организовать большой концерт в ботаническом саду.

Как Джамала похудела на шесть килограммов

Украинская певица Джамала поделилась секретами похудения и призналась, как ей удалось сбросить шесть килограммов за полтора месяца.

Сейчас артистка активно работает над своей фигурой и в целом хочет похудеть на десять килограммов. Она придерживается сбалансированного питания и редко ужинает. Но из-за стрессовых ситуаций Джамала иногда не может удержаться от чего-нибудь сладкого.

Фото: Джамала