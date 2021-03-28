Украинская певица Джамала рассказала о коллаборации с Билли Айлиш и гонораре €50 тыс. за одну песню.
В интервью программе Утро в большом городе на ICTV артистка ответила на 33 вопроса Александры Кучеренко о личной жизни и творческой карьере.
Джамала призналась, что муж называет ее ласково Сусаник, Сусанна или Хомяк.
Самыми талантливыми певицами Украины она считает Юлию Санину, Tayanna и солистку группы Один в каноэ Ирину Швайдак.
Также Джамала отметила, что ей очень нравится творчество Билли Айлиш и в будущем она хотела бы спеть с ней.
Песню Пастка певица написала за 15 минут, а клип на композицию Верю в тебя стоил ей $17 тыс.
Джамала рассказала, насколько увеличился ее гонорар после победы на Евровидении и отметила, что если бы была на месте президента, то больше заботилась о культуре.
— За одну песню я могла получить €50 тыс. Но со временем сумма понемногу уменьшалась, — рассказала Джамала.
Также певица анонсировала, что на свой день рождения хочет организовать большой концерт в ботаническом саду.
Как Джамала похудела на шесть килограммов
Украинская певица Джамала поделилась секретами похудения и призналась, как ей удалось сбросить шесть килограммов за полтора месяца.
Сейчас артистка активно работает над своей фигурой и в целом хочет похудеть на десять килограммов. Она придерживается сбалансированного питания и редко ужинает. Но из-за стрессовых ситуаций Джамала иногда не может удержаться от чего-нибудь сладкого.
Фото: Джамала